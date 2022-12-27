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Зинченко отыграл за Арсенал 17 минут в первом после ЧМ матче
Тирни вышел на его позиции в основе
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко вышел на поле в матче 17-го тура АПЛ "Арсенал" – "Вест Хэм". На 73-й минуте украинец заменил Кирана Тирни.
За время, которое у украинца было, он получил оценку от аналитического портала Sofascore 6,8 (у Тирни 6,6), 33 раза коснулся к мячу, сделал 94% точных передач (30/32), выиграл одну верховую дуэль и проиграл одну на газоне, дважды потерял мяч, а также успешно выполнил одну длинную передачу.
Напомним, что
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