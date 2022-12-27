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Официально: Коди Гакпо перейдет в Ливерпуль
Сделку заключили очень быстро
Фото: Getty Images
Твиттер "ПСВ" сообщил, что клубы достигли соглашения по переходу Коди Гакпо в "Ливерпуль". Нидерландский нападающий в скором времени отправится в Англию.
По прибытию в Англию стороны завершат все формальности необходимые для оформления трансфера.
Сообщалось, что "красные" заплатят за 23-летнего игрока 37 миллионов фунтов.
Напомним, что последний месяц было известно только об интересе "Манчестер Юнайтед" к игроку. "Манкунианцы" рассматривали трансфер игрока ещё прошлым летом.
В этом сезоне Гакпо провел за "ПСВ" 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает звезду Мундиаля в 60 миллионов евро.
PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.— PSV (@PSV) December 26, 2022
The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.
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