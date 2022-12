Официально: Коди Гакпо перейдет в Ливерпуль

Твиттер "ПСВ" сообщил, что клубы достигли соглашения по переходу Коди Гакпо в "Ливерпуль". Нидерландский нападающий в скором времени отправится в Англию.

По прибытию в Англию стороны завершат все формальности необходимые для оформления трансфера.

Сообщалось, что "красные" заплатят за 23-летнего игрока 37 миллионов фунтов.

Напомним, что последний месяц было известно только об интересе "Манчестер Юнайтед" к игроку. "Манкунианцы" рассматривали трансфер игрока ещё прошлым летом.

В этом сезоне Гакпо провел за "ПСВ" 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает звезду Мундиаля в 60 миллионов евро.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.