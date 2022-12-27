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Официально: Коди Гакпо перейдет в Ливерпуль

Англия
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Сделку заключили очень быстро

Официально: Коди Гакпо перейдет в Ливерпуль

Фото: Getty Images

Новина українською

Твиттер "ПСВ" сообщил, что клубы достигли соглашения по переходу Коди Гакпо в "Ливерпуль". Нидерландский нападающий в скором времени отправится в Англию.

По прибытию в Англию стороны завершат все формальности необходимые для оформления трансфера.

Сообщалось, что "красные" заплатят за 23-летнего игрока 37 миллионов фунтов.

Напомним, что последний месяц было известно только об интересе "Манчестер Юнайтед" к игроку. "Манкунианцы" рассматривали трансфер игрока ещё прошлым летом.

В этом сезоне Гакпо провел за "ПСВ" 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает звезду Мундиаля в 60 миллионов евро.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Ливерпуль Коди Гакпо
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