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С характером. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Арсенал – Вест Хэм, чемпионат Англии, 26 декабря 2022
фото - twitter.com/Arsenal
Вашему вниманию видео обзор матча 17-го тура АПЛ между лондонскими "Арсеналом" и "Вест Хэмом". Молотобойцы вышли вперед благодаря реализованному пенальти, однако во втором тайме атака канониров сделала свое дело – голами отличились Сака, Мартинелли и Нкетиа, нельзя не отметить Эдегора, участвовавшего в каждой голевой комбинации. Зинченко отыграл 17 минут после выхода на замену. "Арсенал" увеличил свое преимущество над "Сити" до восьми очков, но команда Гвардиолы сыграет в среду.
Английская Премьер-лига. 17-й тур
26 декабря. Лондон. Эмирейтс
Арсенал – Вест Хэм 3:1
Голы: Сака 53, Мартинелли 58, Нкетиа 69 – Бенрахма 27 пен.
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