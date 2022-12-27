  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. С характером. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С характером. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Арсенал – Вест Хэм, чемпионат Англии, 26 декабря 2022

С характером. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - twitter.com/Arsenal

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 17-го тура АПЛ между лондонскими "Арсеналом" и "Вест Хэмом". Молотобойцы вышли вперед благодаря реализованному пенальти, однако во втором тайме атака канониров сделала свое дело – голами отличились Сака, Мартинелли и Нкетиа, нельзя не отметить Эдегора, участвовавшего в каждой голевой комбинации. Зинченко отыграл 17 минут после выхода на замену. "Арсенал" увеличил свое преимущество над "Сити" до восьми очков, но команда Гвардиолы сыграет в среду.

Английская Премьер-лига. 17-й тур
26 декабря. Лондон. Эмирейтс
Арсенал – Вест Хэм 3:1
Голы: Сака 53, Мартинелли 58, Нкетиа 69 – Бенрахма 27 пен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдвард Нкетиа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде