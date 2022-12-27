С характером. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 17-го тура АПЛ между лондонскими "Арсеналом" и "Вест Хэмом". Молотобойцы вышли вперед благодаря реализованному пенальти, однако во втором тайме атака канониров сделала свое дело – голами отличились Сака, Мартинелли и Нкетиа, нельзя не отметить Эдегора, участвовавшего в каждой голевой комбинации. Зинченко отыграл 17 минут после выхода на замену. "Арсенал" увеличил свое преимущество над "Сити" до восьми очков, но команда Гвардиолы сыграет в среду.

Английская Премьер-лига. 17-й тур

26 декабря. Лондон. Эмирейтс

Арсенал – Вест Хэм 3:1

Голы: Сака 53, Мартинелли 58, Нкетиа 69 – Бенрахма 27 пен.