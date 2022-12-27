Артета прокомментировал интерес Арсенала к Мудрику

В понедельник, 26 декабря, лондонский "Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" (3:1) в поединке 17-го тура УПЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главного тренера "канониров" Микеля Артету спросили об интересе клуба к украинскому вингеру "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Вы знаете, я никогда не говорю об игроках, которых нет в команде. Все, что я могу сказать, так это то, что мы постараемся найти способы усилить команду. Мы постараемся найти подходящих игроков", – ответил Артета.

Ранее появилась информация, что "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтера" по трансферу вингера Михаила Мудрика. Лондонцы предложили за молодого таланта 60 миллионов евро (40 млн чистыми +20 млн в виде бонусов).

При этом "горняки" считают, что Мудрик стоит "значительно больше".