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Артета прокомментировал интерес Арсенала к Мудрику
Наставник "канониров" выступил крайне дипломатично
Фото: twitter.com/Arsenal / Автор: неизвестен
В понедельник, 26 декабря, лондонский "Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" (3:1) в поединке 17-го тура УПЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главного тренера "канониров" Микеля Артету спросили об интересе клуба к украинскому вингеру "Шахтера" Михаила Мудрика.
"Вы знаете, я никогда не говорю об игроках, которых нет в команде. Все, что я могу сказать, так это то, что мы постараемся найти способы усилить команду. Мы постараемся найти подходящих игроков", – ответил Артета.
Ранее появилась информация, что "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтера" по трансферу вингера Михаила Мудрика. Лондонцы предложили за молодого таланта 60 миллионов евро (40 млн чистыми +20 млн в виде бонусов).
При этом "горняки" считают, что Мудрик стоит "значительно больше".
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