Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Узнаете футболиста по чемпионатам, в которых он выступал? Квиз
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Сегодня мы снова вам, дорогие читатели, предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете клубные карьеры известных футболистов. Будут даны три чемпионата и столько же вариантов ответов. Вам нужно назвать игрока, выступавшего в этих турнирах. Стоит отметить, что в карьере футболиста может быть больше трех стран, где он играл.
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