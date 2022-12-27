Опыт лишним не бывает. Фулхэм продлил контракт с 35-летним одноклубником Соломона

Лондонский "Фулхэм" подписал контракт с самым опытным игроком команды. По данным официального сайта, новое соглашение подписал американец Тим Рим.

Новая сделка рассчитана до лета 2024-го, то есть защитник задержится еще на полтора года. Несмотря на приличный возраст, Рим остается основным игроком "дачников" - в этом сезоне на его счету 16 появлений и один забитый мяч.

За "Фулхэм" защитник играет с лета 2015-го. Также Тим успел провести 50 игр за национальную сборную США, в том числе принять участие на недавнем Чемпионате мира в Катаре (четыре игры).

Напомним, что за "Фулхэм" также играет Манор Соломон, контракт которого принадлежит "Шахтеру". Из-за тяжелой травмы вингер успел отыграть всего один матч.