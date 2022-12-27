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Беллингем по прежнему главная цель Ливерпуля. В его контракте прописаны отступные всего в 60 млн фунтов
С такими отступными игрок сам может выбирать себе клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем практически точно покинет "Боруссию" Дортмунд будущим летом, вопрос в том куда именно перейдет 19-летний англичанин. "Ливерпуль" намеревается выиграть битву за выдающегося бокс-ту-бокса.
Сообщается, что в контракте Беллингема прописаны отступные в размере всего 60 миллионов фунтов. Эту сумму готовы выплатить все топ-клубы, которые претендуют на полузащитника: "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити". В такой ситуации решает желание самого футболиста.
Считается, что Беллингем больше всего думает о "Ливерпуле". В клубе есть партнеры по сборной Англии, а сам Джуд только 2.5 года назад покинул "туманный альбион".
Беллингем ярко заявил о себе на чемпионате мира в Катаре, проведя все матчи сборной Англии с первых минут. Англичанин забил 1 гол и отдал голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 110 миллионов евро.
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