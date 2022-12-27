Стало известно почему сорвалась сделка по переходу Гакпо в Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" собирался арендовать нападающего "ПСВ" Коди Гакпо с обязательством выкупа в конце этого сезоне, сообщает The Guardian. Такой формат сделки не устроил нидерландский клуб.

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Гораздо более привлекательным для "ПСВ" была моментальная продажа Гакпо в "Ливерпуль". Сообщалось, что нидерландский клуб получил за нападающего 37-44 миллиона фунтов.

При этом, в последний месяц было мало слышно об интересе со стороны "красных". На слуху был только "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Гакпо провел 24 матча за "ПСВ", забил 13 голов и отдал 17 голевых передач.