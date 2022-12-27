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Клопп: Нуньес неудержим. Я знаю, что о нем говорят, но мы совершенно спокойны

Англия
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Игрок должен адаптироваться

Клопп: Нуньес неудержим. Я знаю, что о нем говорят, но мы совершенно спокойны

Фото: twitter @LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп успокоил прессу на фоне блеклых выступлений многомилионного Дарвина Нуньеса. В матче с "Астон Виллой" (3:1) уругваец не реализовал несколько явных голевых моментов.

"Он неудержим в ситуациях, когда мы держим мяч и находим подходящий момент для паса. Ни один защитник не способен его догнать.

Я знаю, что о нем говорят, но мы совершенно спокойны. Все будет хорошо. Он провел прекрасную игру (с "Астон Виллой"), мы выиграли 3:1, и это главное.

Я не первый день в этом деле, я уже работал с нападающими. Я знаю, что голы поначалу не настолько важны, есть куда более важные аспекты. Нужно просто сохранять спокойствие", – сказал немец.

Напомним, что Нуньес перешел летом из "Бенфики" за 80 миллионов евро. В этом сезоне 23-летний форвард провел за "Ливерпуль" 20 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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Источник:
independent.co.uk

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