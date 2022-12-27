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Челси впервые за 6 матчей одержал победу в Премьер-лиге

Англия
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Прервали серию из 3-х поражений подряд

Челси впервые за 6 матчей одержал победу в Премьер-лиге

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" обыграл дома "Борнмут" (2:0) в 17-м туре АПЛ и прервал сразу несколько неудачных серий команды. Команда Грэма Поттера не могла победить 5 матчей подряд.

Таким образом у "синих" не было побед с 16-го октября.

Также "Челси" три последних матча из этих 6-ти вообще проиграл. "Синие" не смогли набрать очки с "Брайтоном" (1:4), "Арсеналом" (0:1) и "Нью Каслом" (0:1).

С "Брентфордом" (0:0), "МЮ" (1:1) "Челси" сыграл вничью.

"Синие" идут 8-ми в таблице после 15-ти туров, набрав 24 очка.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ
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