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Челси впервые за 6 матчей одержал победу в Премьер-лиге
Прервали серию из 3-х поражений подряд
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" обыграл дома "Борнмут" (2:0) в 17-м туре АПЛ и прервал сразу несколько неудачных серий команды. Команда Грэма Поттера не могла победить 5 матчей подряд.
Таким образом у "синих" не было побед с 16-го октября.
Также "Челси" три последних матча из этих 6-ти вообще проиграл. "Синие" не смогли набрать очки с "Брайтоном" (1:4), "Арсеналом" (0:1) и "Нью Каслом" (0:1).
С "Брентфордом" (0:0), "МЮ" (1:1) "Челси" сыграл вничью.
"Синие" идут 8-ми в таблице после 15-ти туров, набрав 24 очка.
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