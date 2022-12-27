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Ситуативный прорыв. Челси – Борнмут 2:0. Обзор матча и видео голов
Челси - Борнмут ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.12.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - АПЛ / автор невідомий
Челси триумфально начал вторую часть чемпионата Англии. Перед этим "синие" в АПЛ не могли выиграть в пяти матчах подряд, а здесь убрали со своего пути "Борнмут".
Это было нелегко, но такие матчи закаляют команду. Не только физически, но и психологически. Этот результат очень важен для "Челси", который не собирается бесславно болтаться в середине турнирной таблицы.
Смотрите, как "Челси" победил "Борнмут", в видеообзоре матча АПЛ.
Чемпионат Англии, семнадцатый тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
Голы: Хавертц 16, Маунт 24
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