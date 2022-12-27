АПЛ. Манчестер Юнайтед разгромил одного из аутсайдеров чемпионата

Английская Премьер-лига, 17-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Во второй раз после международной паузы "красные дьяволы" одерживают легкие и уверенные победы. Да, можно указывать на уровень соперников: сначала был "Бернли" из Чемпионшипа, а теперь "Ноттингем" со дна турнирной таблицы АПЛ. Однако нужно задать вопрос: а часто ли "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне даже похожие по уровню команды выигрывал уверенно?

Стартовые 15 минут матча были ознакомительны. Команды катали мяч под холодный манчестерский ливень – больше это даже делали гости. Всё изменил стандарт. Да, "Манчестер Юнайтед" второй раз в этом сезоне забил из стандарта. Что-то неожиданное для подопечных тен Хага. Эриксен низом прострелил от углового, а Рашфорд в касание прошил голкипера. Пятый гол для Маркуса в текущей АПЛ.

Через две минуты вратарь "Ноттингема" должен был выручать после удара Марсьяля из-за пределов штрафной, однако мяч проскользнул мимо его руки. Для Хеннесси это был первый матч в АПЛ в этом сезоне. Дин Хендерсон сыграть не смог из-за правил арендного соглашения с МЮ. Да, такое бывает не только у "Динамо" и "Шахтера". 2:0 уже на 22 минуте.

После внезапных двух голов русло игры переросло в более интересное. Был дальний удар от Йейтса, де Хеа парировал плечом. Мяч сменил траектории прямо перед испанцем – он не успевал выставить руки. Более того, на 40-й минуте "Ноттингем" даже забил. Гости успели отпраздновать, но двухминутный пересмотр тяжелого момента с VAR помог судьям понять, что офсайд у Боли все-таки был.

Хотя и "манкуниацы" после двух забитых немного уменьшили интенсивность своих наступательных действий (не читать как "расслабились"), однако после перерыва снова погрузились в атаку. На 56-й Антони не реализовал убийственный шанс – Хеннесси парировал удар с нескольких метров, затем снова валлиец спас гостей – теперь после выстрела Марсьяля. На 67-й минуте голкипер "лесников" еще и потянул попытку Рашфорда. После неудачного первого тайма Хеннесси реабилитировался и феерировал во втором.

Но все-таки "Манчестер Юнайтед" довел преимущество на поле до забитого гола. Сначала свежий Фред, только что вышедший на смену, в самоотверженном подкате завоевал мяч на левом фланге и продолжил атаку. Бразилец даже после потери мяча хозяевами остался на той же бровке, и не зря! Каземиро быстро повернул круглого "манкуниацам", отдал налево на Фреда, а тот пробил точно в правый угол.

Следует выделить и игру Каземиро: его вклад в эту победу очень велик. Он сделал больше перехватов: как и вертикальных, так и горизонтальных, разгонял атаки своей команды и еще в конце отдал ассист.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" подобрался вплотную к четвертому "Тоттенхэму". Теперь "красных дьяволов" отделяет от зоны Лиги чемпионов всего одно очко, да еще и у них есть матч в запасе. Борьба наверху турнирки становится все более интересной. А "Ноттингему" все еще нужно биться за выживание. Хорошие моменты у команды сегодня были, однако с них результат не удалось слепить.

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем" 3:0

Голы: Рашфорд 19, Марсьяль 22, Фред 87

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Варан (Магвайр 77), Шоу, Маласия – Каземиро, Эриксен (Фред 77) – Антони (Гарначо 65), Фернандеш, Марсьяль (ван де Бек 65) – Рашфорд (Эланга 86)

Ноттингем Форест: Хеннесси – Орье (Уильямс 74), Уоррелл, Боли, Лоди (Тоффоло 62) – Йейтс, Фройлер, Мангала (Деннис 63) – Джонсон, Авонии (Саррадж 62), Лингард (О’Брайен 53)

Предупреждения: Маласия 27, Эриксен 74, Гарначо 83 – Мангала 29