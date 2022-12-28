Лига Чемпионов все ближе. МЮ - Ноттингем 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест, встречавшихся в рамках 17-го тура АПЛ. Манкунианцы доминировали на протяжении всего поединка и одержали уверенную победу. Особенно постарался Маркус Рашфорд, открывший счет и ассистировавший Марсьялю. Эта победа позволила МЮ вплотную приблизиться к зоне Лиги Чемпионов – отставание от Тоттенхэма составляет один балл, при этом шпоры сыграли на игру больше.

Английская Премьер-лига. 17-й тур

27 декабря. Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0

Голы: Рашфорд 19, Марсьяль 22, Фред 87