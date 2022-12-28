"Это шаг вперед для нас". Поттер назвал победу над Борнмутом заслуженной

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над "Борнмутом" (2:0) в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

"Никогда не знаешь, как все пойдет после перерыва, который у нас был. Игра в первом тайме была хорошей. Настроение было фантастическим. Футболисты старались изо всех сил. Это была заслуженная победа, но "Борнмут" был конкурентоспособным.

Это шаг вперед для нас, как для команды. У нас были не лучшие моменты перед перерывом. Вы должны использовать перерывы как можно лучше. Оценивать и переоценивать, возвращать травмированных игроков. Мы использовали это как можно лучше, даже когда футболисты возвращались в разное время.

Я пока не знаю, насколько серьезна травма Риса Джеймса. Его мастерство очевидно, для нас это серьезная потеря. Скрестим пальцы", - приводит слова Поттера BBC.