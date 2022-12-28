Челси начинает гонку за лучшим молодым игроком ЧМ - готовы побить трансферный рекорд

После успехов в составе "Бенфики" и сборной Аргентины, юный Энцо Фернандес попал на радар многих топ-клубов. Напомним, что по итогам Мундиаля он получил приз лучшего молодого игрока.

Как сообщает португальский канал CMTV, представители "Челси" прибыли в Лиссабон для проведения переговоров по игроку. "Синие" хотели бы переманить футболиста уже зимой.

Futebol - Chelsea em Lisboa para contratar Enzo Fernandéz https://t.co/HU5YqHZnB5 — Correio da Manhã (@cmjornal) December 27, 2022

По данным источника, руководство клуба готово заплатить 120 миллионов евро, что станет для них трансферным рекордом. Данная сумма - клаусула в контракте Энцо, ведь "Бенфика" не хочет отпускать хавбека за любую другую цену.

Отметим, что Фернандес в "Челси" может стать сменщиком Жоржиньо или Канте. У обоих заканчивается контракт летом 2023-го года.