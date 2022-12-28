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Челси начинает гонку за лучшим молодым игроком ЧМ - готовы побить трансферный рекорд
Готовится серьезный трансфер?
Фото: twitter.com/Argentina
После успехов в составе "Бенфики" и сборной Аргентины, юный Энцо Фернандес попал на радар многих топ-клубов. Напомним, что по итогам Мундиаля он получил приз лучшего молодого игрока.
Как сообщает португальский канал CMTV, представители "Челси" прибыли в Лиссабон для проведения переговоров по игроку. "Синие" хотели бы переманить футболиста уже зимой.
Futebol - Chelsea em Lisboa para contratar Enzo Fernandéz https://t.co/HU5YqHZnB5— Correio da Manhã (@cmjornal) December 27, 2022
По данным источника, руководство клуба готово заплатить 120 миллионов евро, что станет для них трансферным рекордом. Данная сумма - клаусула в контракте Энцо, ведь "Бенфика" не хочет отпускать хавбека за любую другую цену.
Отметим, что Фернандес в "Челси" может стать сменщиком Жоржиньо или Канте. У обоих заканчивается контракт летом 2023-го года.
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