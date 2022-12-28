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Челси начинает гонку за лучшим молодым игроком ЧМ - готовы побить трансферный рекорд

Англия
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Готовится серьезный трансфер?

Челси начинает гонку за лучшим молодым игроком ЧМ - готовы побить трансферный рекорд

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
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После успехов в составе "Бенфики" и сборной Аргентины, юный Энцо Фернандес попал на радар многих топ-клубов. Напомним, что по итогам Мундиаля он получил приз лучшего молодого игрока.

Как сообщает португальский канал CMTV, представители "Челси" прибыли в Лиссабон для проведения переговоров по игроку. "Синие" хотели бы переманить футболиста уже зимой.

По данным источника, руководство клуба готово заплатить 120 миллионов евро, что станет для них трансферным рекордом. Данная сумма - клаусула в контракте Энцо, ведь "Бенфика" не хочет отпускать хавбека за любую другую цену.

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Отметим, что Фернандес в "Челси" может стать сменщиком Жоржиньо или Канте. У обоих заканчивается контракт летом 2023-го года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Энцо Фернандес
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