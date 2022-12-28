"Не обсуждали никаких имен". Гвардиола - о возможных зимних трансферах Ман Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможных зимних трансферах его команды.

"Не думаю, что они будут. Думаю, что сезон мы закончим тем же составом, который есть сейчас. Не знаю, что будет в будущем, однако после возвращения из Абу-Даби, мы со спортивным директором не обсуждали никаких имен", - цитирует Пепа официальный сайт "горожан".

Летом 2022-го "Сити" провел достаточно мощную трансферную кампанию, подписав Холанда, Аканджи, Альвареса, Филлипса, Гомеса и Ортегу. Ныне "горожане" идут третьими в АПЛ, а также без проблем смогли выйти из группы ЛЧ.