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"Не обсуждали никаких имен". Гвардиола - о возможных зимних трансферах Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Вероятнее всего, их не будет

"Не обсуждали никаких имен". Гвардиола - о возможных зимних трансферах Ман Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможных зимних трансферах его команды.

"Не думаю, что они будут. Думаю, что сезон мы закончим тем же составом, который есть сейчас. Не знаю, что будет в будущем, однако после возвращения из Абу-Даби, мы со спортивным директором не обсуждали никаких имен", - цитирует Пепа официальный сайт "горожан".

Летом 2022-го "Сити" провел достаточно мощную трансферную кампанию, подписав Холанда, Аканджи, Альвареса, Филлипса, Гомеса и Ортегу. Ныне "горожане" идут третьими в АПЛ, а также без проблем смогли выйти из группы ЛЧ.

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Отметим, что сам Гвардиола не так давно подписал новый контракт с "горожанами".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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