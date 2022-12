Челси может подписать защитника сборной Хорватии из-за травмы Джеймса

"Челси" рассматривает возможность подписания крайнего защитника "Селтика" и сборной Хорватии Йосипа Юрановича, сообщает журналист Дармеш Шет. "Синие" рассматривают усиление на правый фланг из-за травмы Риса Джеймса.

Решение будет зависеть от сроков восстановления Джеймса. Сообщалось, что англичанин выбыл на срок от 3-х до 4-х недель.

Ранее сообщалось, что у Юрановича проблемы с продлением контракта с "Селтиком" и ним интересуется "Барселона".

Контракт Юрановича рассчитан до лета 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 9 миллионов евро.

