АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:3. Новый рекорд Холанда и голы на контратаках

"Манчестер Сити" возвращается на второе место Премьер-лиги, победив в матче семнадцатого тура "Лидс". Чемпион Англии создал очень много голевых моментов, его долго подводила реализация, но забитые мячи были делом времени. Два из трех голов в городе своего рождения забил Эрлинг Холанд. У норвежца 26 голов в 20 поединках за "Сити", 20 из них – в чемпионате Англии. Никто еще ранее не достигал этой отметки за 14 матчей. Кроме того, Холанд стал первым футболистом АПЛ, который забил 20 голов до января. В пяти сезонах Премьер-лиги 20 голов было достаточно, чтобы выиграть гонку бомбардиров.

Долгое время матч смотрелся с трудом. "Лидс", при участие которого в трех последних турах лиги было забито 15 голов, предпочел закрыться против "Сити", команда Джесси Марша защищалась узко и компактно, у "Сити" был мяч в средней линии и на флангах, но до опасных моментов дело не доходило. Но все изменилось после одной из паузы в игре. В частности Гюндоган и Де Брюйне поменялись позициями, Грилиш все чаще оказывался в штрафной "Лидса".

100-миллионный вингер "Манчестер Сити", который частично виноват в том, что "Шахтер" пока отказывается отпускать Михаила Мудрика в "Арсенал", в первом тайме был объектом насмешек болельщиков "Лидса". Грилиш два-три раза оказывался на хороших позициях, но странным образом не мог попасть по воротам. Были проблемы с реализацией у Холанда, хорошие шансы также упустили Гюндоган и Марез.

"Лидс" отбивался, но не пропустить до перерыва все же не сумел. Хозяева попытались на последних секундах первого тайма провести атаку, но потеряли мяч, "Сити" в два-три паса дошел до штрафной "белых", сначала пробивал Марез, Мелье справился с его ударом, но на добивании был Родри.

Это был не лучший тайм в исполнении "Сити", но команда Гвардиола создала достаточно моментов и гол был заслуженным.

После перерыва "горожане" сразу же забили второй мяч. Неудачи первого тайма только взбодрили Грилиша, он перехватил мяч в центре поля после неудачного паса Купера на сонного Коха, сблизился с воротами, и дал пас под удар Холанду 2:0.

Грилиш и Холанд организовали и третий гол в ворота "Лидса". И снова "Лидс" не смог обезопасить себя после потери мяча на чужой половине, "Сити" не стал тратить время и с фланга Грилиш снова создал прекрасные условия для Холанда.

Первый удар "Лидса" в створ ворот "Сити" стал первым голом. Гринвуд выполнил подачу с фланга, а Стрейк воспользовался позиционной ошибкой Холанда и хорошо пробил головой. Игра внезапно перестала быть односторонней. Хорошо шанс упустил форвард "Лидса" Гелхардт, а Ньонто заработал опасный штрафной.

Но баланс в игре был нарушен где-то минут на семь-десять. В конце игры "Сити" вернул себе контроль, а Холанд вновь не реализовал выход один на один.

3:1 – впереди у "Манчестер Сити" матчи с "Эвертоном" и "Челси", "Лидс" сыграет против "Ньюкасла" и "Вест Хэма".

Чемпионат Англии, семнадцатый тур. Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Стрейк 73 – Родри 45+1, Холанд 51, Холанд 64

"Лидс": Мелье – Кристенсен (Эйлинг 65), Кох, Купер (Льоренте 72), Стрейк – Гринвуд, Рока, Форшоу (Клих 65) – Родриго (Гелхардт 72), Ааронсон (Джаби 83), Ньонто

"Манчестер Сити": Эдерсон – Аке, Аканджи, Стоунз, Льюис (Канселу 68) – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш (Фоден 73), Холанд, Марез (Палмер 88)

Предупреждения: Клих 70, Ньонто 71, Гринвуд 85 – Льюис 62, Родри 81, Палмер 90+2