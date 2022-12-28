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Холанду понадобилось 14 матчей, чтобы забить 20 голов в АПЛ – это рекорд

Англия
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22-летний норвежец устанавливает рекорды, которые будет невероятно сложно побить

Холанду понадобилось 14 матчей, чтобы забить 20 голов в АПЛ – это рекорд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эрлинг Холанд дважды поразил ворота "Лидса" (3:1) в 17-м туре Премьер-лиги. Эти голы стали 19-м и 20-м для 22-летнего норвежца в АПЛ.

Чтобы достигнуть отметки в 20 мяч Холанду понадобилось всего 14 матчей. Быстрее него никто не забивал 20 мячей в АПЛ.

Ближайший преследователь – Кевин Филлипс он забил 20 мячей за 21 матч в АПЛ.

  • Энди Коул – 23 матча.
  • Рууд Ван Нистелрой, Тони Йебоа, Диего Коста – 26 матчей.

Всего в этом сезоне Холанд провел за "Сити" 20 матчей, забил 26 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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