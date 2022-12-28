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Холанду понадобилось 14 матчей, чтобы забить 20 голов в АПЛ – это рекорд
22-летний норвежец устанавливает рекорды, которые будет невероятно сложно побить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эрлинг Холанд дважды поразил ворота "Лидса" (3:1) в 17-м туре Премьер-лиги. Эти голы стали 19-м и 20-м для 22-летнего норвежца в АПЛ.
Чтобы достигнуть отметки в 20 мяч Холанду понадобилось всего 14 матчей. Быстрее него никто не забивал 20 мячей в АПЛ.
Ближайший преследователь – Кевин Филлипс он забил 20 мячей за 21 матч в АПЛ.
- Энди Коул – 23 матча.
- Рууд Ван Нистелрой, Тони Йебоа, Диего Коста – 26 матчей.
Всего в этом сезоне Холанд провел за "Сити" 20 матчей, забил 26 голов и отдал 3 голевые передачи.
Fewest games taken to score 20 Premier League goals:— Squawka (@Squawka) December 28, 2022
14 - Erling Haaland
15
16
17
18
19
20
21 - Kevin Phillips
22
23 - Andy Cole
24
25
26 - Ruud van Nistelrooy, Tony Yeboah, Diego Costa
WOW. ???? pic.twitter.com/sueKRYH1mB
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