С рекордом Холанда. Лидс – Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лидс – Манчестер Сити, закрывавших 17-й тур английской Премьер-лиги. В центре внимания традиционно оказался Эрлинг Холанд – он оформил дубль (еще несколько не реализовал) и довел число забитых голов в чемпионате до 20. Это самый быстрый показатель в истории АПЛ. В обоих случаях норвежцу ассистировал Грилиш. Сити сократил отставание от Арсенала до пяти очков и вернулся на второе место.

Английская Премьер-лига. 17-й тур

28 декабря. Лидс. Эллан Роуд

Лидс – Манчестер Сити 1:3

Голы: Стрюйк 73 – Родри 45+1, Голланд 51, 64