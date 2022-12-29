Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Рад находиться здесь". Гакпо прокомментировал свой переход в Ливерпуль
Нидерландец хочет помочь клубу выиграть больше трофеев
Фото: liverpoolfc.com
Новичок "Ливерпуля" Коди Гакпо поделился эмоциями от перехода в английский клуб.
"Я чувствую себя очень хорошо и действительно рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и выступлений за этот прекрасный клуб. Я думаю, этот клуб отлично подходит для того, чтобы показать, на что я способен, постараться помочь команде пережить еще больше чудесных моментов.
Здесь я смогу развиваться, в команде много прекрасных футболистов, у которых я многому могу научиться. Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере.
Конечно, моя цель – выиграть как можно больше трофеев с командой, хорошо играть, показывать миру, на что способна наша команда и на что способен лично я", - приводит слова нападающего официальный сайт "мерсисайдцев".
Популярное сейчас
- Россия наносит массированный ракетный удар по Украине - обновляется
- Буяльский сыграл в чемпионате по футзалу среди подразделений Десантно-штурмовых войск
- Руководство Аль-Насра прибыло в Испанию для финализации сделки с Роналду
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО