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"Рад находиться здесь". Гакпо прокомментировал свой переход в Ливерпуль

Англия
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Нидерландец хочет помочь клубу выиграть больше трофеев

"Рад находиться здесь". Гакпо прокомментировал свой переход в Ливерпуль

Фото: liverpoolfc.com

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Новичок "Ливерпуля" Коди Гакпо поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

"Я чувствую себя очень хорошо и действительно рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и выступлений за этот прекрасный клуб. Я думаю, этот клуб отлично подходит для того, чтобы показать, на что я способен, постараться помочь команде пережить еще больше чудесных моментов.

Здесь я смогу развиваться, в команде много прекрасных футболистов, у которых я многому могу научиться. Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере.

Конечно, моя цель – выиграть как можно больше трофеев с командой, хорошо играть, показывать миру, на что способна наша команда и на что способен лично я", - приводит слова нападающего официальный сайт "мерсисайдцев".

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В статье: Ливерпуль Коди Гакпо
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Источник:
liverpoolfc.com

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