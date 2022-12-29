"Рад находиться здесь". Гакпо прокомментировал свой переход в Ливерпуль

Новичок "Ливерпуля" Коди Гакпо поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

"Я чувствую себя очень хорошо и действительно рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и выступлений за этот прекрасный клуб. Я думаю, этот клуб отлично подходит для того, чтобы показать, на что я способен, постараться помочь команде пережить еще больше чудесных моментов.

Здесь я смогу развиваться, в команде много прекрасных футболистов, у которых я многому могу научиться. Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере.

Конечно, моя цель – выиграть как можно больше трофеев с командой, хорошо играть, показывать миру, на что способна наша команда и на что способен лично я", - приводит слова нападающего официальный сайт "мерсисайдцев".