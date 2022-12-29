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"Я голоднее, чем когда-либо". Холанд рассказал, как его мотивировал ЧМ
Форварда раздражали чужие победы и голы
Фото: mancity.com
В среду, 28 декабря, "Манчестер Сити" одержал победу над "Лидсом" в матче 17-го тура АПЛ. Главным героем встречи стал нападающий "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил дубль. После игры норвежский футболист прокомментировал свою результативность.
"У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить. Я просто сказал в раздевалке, что мог бы забить и пять, но главное, что мы победили.
Мы должны преследовать "Арсенал". Я мог бы забить еще парочку мячей, но такова жизнь, надо больше тренироваться.
Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я подзарядил батареи. Я смотрел на то, как другие забивали и побеждали на ЧМ, и меня это подстегивало, мотивировало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо", - цитирует Холанда BBC со ссылкой на Amazon Prime.
Ранее мы писали о том, что Холанд установил очередное бомбардирское достижение.
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