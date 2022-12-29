"Я голоднее, чем когда-либо". Холанд рассказал, как его мотивировал ЧМ

В среду, 28 декабря, "Манчестер Сити" одержал победу над "Лидсом" в матче 17-го тура АПЛ. Главным героем встречи стал нападающий "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил дубль. После игры норвежский футболист прокомментировал свою результативность.

"У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить. Я просто сказал в раздевалке, что мог бы забить и пять, но главное, что мы победили.

Мы должны преследовать "Арсенал". Я мог бы забить еще парочку мячей, но такова жизнь, надо больше тренироваться.

Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я подзарядил батареи. Я смотрел на то, как другие забивали и побеждали на ЧМ, и меня это подстегивало, мотивировало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо", - цитирует Холанда BBC со ссылкой на Amazon Prime.