  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я голоднее, чем когда-либо". Холанд рассказал, как его мотивировал ЧМ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я голоднее, чем когда-либо". Холанд рассказал, как его мотивировал ЧМ

Англия
(1 голосов)

Форварда раздражали чужие победы и голы

"Я голоднее, чем когда-либо". Холанд рассказал, как его мотивировал ЧМ

Фото: mancity.com

Новина українською

В среду, 28 декабря, "Манчестер Сити" одержал победу над "Лидсом" в матче 17-го тура АПЛ. Главным героем встречи стал нападающий "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил дубль. После игры норвежский футболист прокомментировал свою результативность.

Читайте такжеАПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:3. Новый рекорд Холанда и голы на контратаках

"У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить. Я просто сказал в раздевалке, что мог бы забить и пять, но главное, что мы победили.

Мы должны преследовать "Арсенал". Я мог бы забить еще парочку мячей, но такова жизнь, надо больше тренироваться.

Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я подзарядил батареи. Я смотрел на то, как другие забивали и побеждали на ЧМ, и меня это подстегивало, мотивировало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо", - цитирует Холанда BBC со ссылкой на Amazon Prime.

Ранее мы писали о том, что Холанд установил очередное бомбардирское достижение.

Читайте такжеС рекордом Холанда. Лидс – Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде