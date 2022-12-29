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Гвардиола сгоряча зафутболил бутылку и попал в кого-то на скамье запасных - ВИДЕО

Англия
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И сразу же извинился

Гвардиола сгоряча зафутболил бутылку и попал в кого-то на скамье запасных - ВИДЕО

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

В среду, 28 декабря, "Манчестер Сити" обыграл "Лидс" (3:1) в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги. Правда, не обошлось и без курьезных моментов.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола в концовке встречи не сдержал эмоций и ударил ногой по бутылке с водой. Так произошло, что бутылка угодила в сторону скамейки запасных соперника. Испанец быстро среагировал, и схватившись за голову, побежал извиняться перед пострадавшим.

Напомним, что после этой победы "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Лидс Юнайтед
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