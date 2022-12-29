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Челси пытался перехватить у Ливерпуля Гакпо, когда узнал о переговорах между клубами

Англия
(1 голосов)

Предложили меньше, чем "красные"

Челси пытался перехватить у Ливерпуля Гакпо, когда узнал о переговорах между клубами

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

"Челси" пытался подписать Коди Гакпо, когда узнали о серьезных переговорах между "Ливерпулем" и "ПСВ". "Синие" даже сделали предложение, но получили отказ.

Сообщается, что "Челси" предложил 35,4 млн фунтов за Гакпо, в то время как "Ливерпуль" в итоге расстался с 37 миллионами фунтов и ещё 8 миллионов "ПСВ" получит в виде бонусов.

Гакпо является воспитанником "ПСВ". Коди подписал контракт с "Ливерпулем" 28-го декабря.

В этом сезоне он провел 24 матча за клуб и сборную, забил 18 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нидерландца в 60 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Коди Гакпо
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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