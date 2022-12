Энцо готов к переходу. Челси продолжает переговоры по трансферу хавбека Бенфики

Буквально недавно португальская "Бенфика" выпустила официальный релиз, заявив, что клуб не планирует продавать зимой Энцо Фернандеса. Правда "верхи" слушать "орлов" не хотят.

Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский "Челси" продолжает вести переговоры касательно трансфера игрока. "Синие" серьезно настроены и даже готовы активировать клаусулу в размере 120 миллионов.

Готов к трансферу и сам футболист. Романо информирует, что Энцо дал добро на переход в "Челси", вероятно, согласовав условия личного контракта.

Chelsea are now in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution ???????? #CFC



Benfica always asked full €120m clause.

Understand Enzo already said yes to Chelsea.#LFC or #MUFC made no bid, as of now. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi