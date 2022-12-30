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Энцо готов к переходу. Челси продолжает переговоры по трансферу хавбека Бенфики

Англия
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Заплатить придется немало

Энцо готов к переходу. Челси продолжает переговоры по трансферу хавбека Бенфики

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
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Буквально недавно португальская "Бенфика" выпустила официальный релиз, заявив, что клуб не планирует продавать зимой Энцо Фернандеса. Правда "верхи" слушать "орлов" не хотят.

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Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский "Челси" продолжает вести переговоры касательно трансфера игрока. "Синие" серьезно настроены и даже готовы активировать клаусулу в размере 120 миллионов.

Готов к трансферу и сам футболист. Романо информирует, что Энцо дал добро на переход в "Челси", вероятно, согласовав условия личного контракта.

В этом сезоне Фернандес в сумме провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Энцо Фернандес
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