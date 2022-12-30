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Красивый жест. Игрок, закончивший карьеру из-за проблем с седрцем, возглавил десткую команду Брайтона
Не бросили в трудную минуту
Фото: Brighton & Hove Albion Football Club/Paul Hazlewood
В октябре этого года 24-летний Энок Мвепу неожиданно завершил игровую карьеру. У футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, из-за которых он более не мог играть в футбол.
"Брайтон" своего игрока в беде не бросил. По данным официального сайта "чаек", экс-полузащитник сегодня был назначен главным тренером детской команды клуба U9.
Данное событие успел прокомментировать экс-тренер "Шахтера", который ныне работает с "Брайтоном", Роберто де Дзерби.
"Мы очень рады, что Энок решил остаться в нашем клубе и использовать свой опыт для развития наших молодых игроков. Учитывая свой возраст, Энок имеет богатый опыт. Он играл в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, а также был капитаном своей сборной. Это следующая глава для Энока в его футбольной карьере", - заявил алленаторе.
Welcome back, @EnockMwepu45! ????????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 30, 2022
Помимо "Брайтона" Энок ранее играл за австрийские "Лиферинг" и "Зальцбург". На его счету 23 игры за сборную Замбии.
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