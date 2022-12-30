Красивый жест. Игрок, закончивший карьеру из-за проблем с седрцем, возглавил десткую команду Брайтона

В октябре этого года 24-летний Энок Мвепу неожиданно завершил игровую карьеру. У футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, из-за которых он более не мог играть в футбол.

Читайте также Хавбек Брайтона завершил карьеру в 24 года из-за проблем с сердцем

"Брайтон" своего игрока в беде не бросил. По данным официального сайта "чаек", экс-полузащитник сегодня был назначен главным тренером детской команды клуба U9.

Данное событие успел прокомментировать экс-тренер "Шахтера", который ныне работает с "Брайтоном", Роберто де Дзерби.

"Мы очень рады, что Энок решил остаться в нашем клубе и использовать свой опыт для развития наших молодых игроков. Учитывая свой возраст, Энок имеет богатый опыт. Он играл в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, а также был капитаном своей сборной. Это следующая глава для Энока в его футбольной карьере", - заявил алленаторе.

Помимо "Брайтона" Энок ранее играл за австрийские "Лиферинг" и "Зальцбург". На его счету 23 игры за сборную Замбии.