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Трансфер Антони в МЮ - самый дорогой в 2022-м году. В первой десятке доминируют англичане
Холанд лишь девятый
фото - Getty Images
Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список самых дорогих трансферов, которые случились в 2022-м году.
На первом месте находится сделка между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом" - "дьяволы" выложили за Антонио 95 миллионов евро. Отметим общее доминирование английских клубов, трансферов с участием которых в первой десятке сразу восемь.
Топ-10 самых дорогих трансферов года:
- Антони ("Аякс" - "Манчестер Юнайтед") - 95 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 35 млн)
- Уэсли Фофана ("Лестер" - "Челси") - 80.4 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 40 млн)
- Орельен Чуамени ("Монако" - "Реал") - 80 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 60 млн)
- Дарвин Нуньес ("Бенфика" - "Ливерпуль") - 80 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 55 млн)
- Каземиро ("Реал" - "Манчестер Юнайтед") - 70.6 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 40 млн)
- Александер Исак ("Реал Сосьедад" - "Ньюкасл") - 70 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 30 млн)
- Матейс де Лигт ("Ювентус" - "Бавария") - 67 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 70 млн)
- Марк Кукурелья ("Брайтон" - "Челси") - 65.3 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 28 млн)
- Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д - "Манчестер Сити") - 60 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 150 млн)
- Ришарлисон ("Эвертон" - "Тоттенхэм") - 58 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 48 млн)
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