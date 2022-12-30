Трансфер Антони в МЮ - самый дорогой в 2022-м году. В первой десятке доминируют англичане

Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список самых дорогих трансферов, которые случились в 2022-м году.

На первом месте находится сделка между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом" - "дьяволы" выложили за Антонио 95 миллионов евро. Отметим общее доминирование английских клубов, трансферов с участием которых в первой десятке сразу восемь.

Топ-10 самых дорогих трансферов года:

Антони ("Аякс" - "Манчестер Юнайтед") - 95 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 35 млн) Уэсли Фофана ("Лестер" - "Челси") - 80.4 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 40 млн) Орельен Чуамени ("Монако" - "Реал") - 80 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 60 млн) Дарвин Нуньес ("Бенфика" - "Ливерпуль") - 80 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 55 млн) Каземиро ("Реал" - "Манчестер Юнайтед") - 70.6 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 40 млн) Александер Исак ("Реал Сосьедад" - "Ньюкасл") - 70 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 30 млн) Матейс де Лигт ("Ювентус" - "Бавария") - 67 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 70 млн) Марк Кукурелья ("Брайтон" - "Челси") - 65.3 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 28 млн) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д - "Манчестер Сити") - 60 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 150 млн) Ришарлисон ("Эвертон" - "Тоттенхэм") - 58 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 48 млн)

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