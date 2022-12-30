  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трансфер Антони в МЮ - самый дорогой в 2022-м году. В первой десятке доминируют англичане
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер Антони в МЮ - самый дорогой в 2022-м году. В первой десятке доминируют англичане

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Холанд лишь девятый

Трансфер Антони в МЮ - самый дорогой в 2022-м году. В первой десятке доминируют англичане

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список самых дорогих трансферов, которые случились в 2022-м году.

Читайте такжеПлюс 900 процентов. Мудрик - в топ-15 игроков, которые больше всех подорожали за год

На первом месте находится сделка между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом" - "дьяволы" выложили за Антонио 95 миллионов евро. Отметим общее доминирование английских клубов, трансферов с участием которых в первой десятке сразу восемь.

Топ-10 самых дорогих трансферов года:

  1. Антони ("Аякс" - "Манчестер Юнайтед") - 95 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 35 млн)
  2. Уэсли Фофана ("Лестер" - "Челси") - 80.4 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 40 млн)
  3. Орельен Чуамени ("Монако" - "Реал") - 80 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 60 млн)
  4. Дарвин Нуньес ("Бенфика" - "Ливерпуль") - 80 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 55 млн)
  5. Каземиро ("Реал" - "Манчестер Юнайтед") - 70.6 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 40 млн)
  6. Александер Исак ("Реал Сосьедад" - "Ньюкасл") - 70 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 30 млн)
  7. Матейс де Лигт ("Ювентус" - "Бавария") - 67 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 70 млн)
  8. Марк Кукурелья ("Брайтон" - "Челси") - 65.3 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 28 млн)
  9. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д - "Манчестер Сити") - 60 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 150 млн)
  10. Ришарлисон ("Эвертон" - "Тоттенхэм") - 58 млн евро (стоимость игрока на момент перехода по Transfermarkt - 48 млн)

Читайте такжеЛукаку больше всех подешевел за 2022-й год. В пятерке три представителя МЮ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Transfermarkt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде