Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Вест Хэм - Брентфорд 0:2. Мойес на грани
Хаммерс рискуют встретить новый год в зоне вылета
Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий
Чемпионат Англии, восемнадцатый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Брентфорд” 0:2
Голы: Тоуни 18, Дасилва 43
“Вест Хэм”: Фабианский – Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Цоуфал, Райс, Пакета (Соучек 82), Эмерсон (Антонио 64) – Боуэн, Бенрахма – Скамакка
“Брентфорд”: Райя – Ми, Пиннок, Йоргенсен – Генри, Дасилва (Годдос 67), Нергор, Йенсен (Янельт 59), Расмуссен – Мбемо (Висса 59), Тоуни (Янссон 90+5)
Предупреждение: Цоуфал 70
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арсенал готовит улучшенное предложение по трансферу Мудрику
- Луческу: У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал
- Кривбасс показал, как будут выглядеть обновленные база и стадион клуба
- Артета прокомментировал интерес Арсенала к Мудрику
- Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Месси
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн