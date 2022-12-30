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АПЛ. Вест Хэм - Брентфорд 0:2. Мойес на грани

Англия
(1 голосов)

Хаммерс рискуют встретить новый год в зоне вылета

АПЛ. Вест Хэм - Брентфорд 0:2. Мойес на грани

Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Брентфорд” 0:2

Голы: Тоуни 18, Дасилва 43

“Вест Хэм”: Фабианский – Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Цоуфал, Райс, Пакета (Соучек 82), Эмерсон (Антонио 64) – Боуэн, Бенрахма – Скамакка

“Брентфорд”: Райя – Ми, Пиннок, Йоргенсен – Генри, Дасилва (Годдос 67), Нергор, Йенсен (Янельт 59), Расмуссен – Мбемо (Висса 59), Тоуни (Янссон 90+5)

Предупреждение: Цоуфал 70

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В статье: Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Айвен Тоуни
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