АПЛ. Ливерпуль – Лестер 2:1. Гости забили трижды, но проиграли

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Несмотря на все свои проблемы и “Ливерпуль”, и “Лестер” продолжают бороться за нужные им позиции. Сегодня обе команды продемонстрировали хорошую игру, однако повезло только одной из сторон. И везение это уникальное.

Уже на четвертой минуте защита "мерсисайдцев" разошлась перед Дьюсберри-Холлом, как море перед Моисеем. Хозяева пытались создать искусственный офсайд, но удалось лишь открыть зону для полузащитника "Лестера", который выбежал один на один с голкипером и обыграл Алиссона. "Ливерпуль" в очередной раз пропустил первым.

Команды менялись инициативой, но никак не могло дойти до еще одной опасности. На 23-й минуте Нуньес прорвался левым флангом и прострелил в центр – удар Салаха пролетел рядом с левой девяткой. А потом к концу тайма все-таки прорвало.

На 38-й минуте после прострела Трента Фас срезал в свои ворота – мяч за невероятной траекторией упал за шею голкипера. Через семь минут бельгийский защитник "Лестера" оформил дубль из автоголов. На этот раз Нуньес вышел один на один, проткнул круглого мимо голкипера, но попал в штангу. От каркаса ворот мяч отскочил к Фасу – а дальше срикошетил в ворота. Худший день в карьере 24-летнего защитника. В четвертый раз в истории АПЛ был оформлен дубль из автоголов.

HALF-TIME Liverpool 2-1 Leicester



Liverpool lead following two Wout Faes own goals#LIVLEI pic.twitter.com/X8ghuYDepR — Premier League (@premierleague) December 30, 2022

После перерыва активнее были хозяева. Шанс был у Хендерсона: полузащитник после вбрасывания из аута пробил мимо левой стойки. Далее Нуньес вывел Салаха чуть ли не один на один с голкипером, но египтянин не попал в створ ворот. "Лестер" ответил моментом Барнса, но англичанин пробивал с острого угла – Алиссон сыграл на высоте.

Нуньес кроме передач для партнеров и сам создавал для себя моменты. Но, как подобает ему в этом сезоне, их не реализовывал. У уругвайца было два хороших шанса, но в обоих случаях мяч полетел выше ворот.

Благодаря победе "Ливерпуль" закрепился на шестом месте и теперь находится в одном очке от пятого "Манчестер Юнайтед" (у которого еще матч в запасе). "Лестер" остался на той же 13-й позиции.

"Ливерпуль" - "Лестер" 2:1

Голы: Фас 38 (авт.), 45 (авт.) – Дьюсберри-Холл 4

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд (Гомес 86), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 62) – Эллиотт (Байчетич 86), Хендерсон, Тьяго – Салах, Нуньес, Окслейд-Чемберлен (Кейта 62)

Лестер: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Томас – Сумаре – Перес (Ихеаначо 71), Ндиди, Дьюсбери-Холл, Барнс – Дака (Варди 15)

Предупреждение: Сумаре 67