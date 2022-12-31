Клопп – о матче против Лестера: Это было не лучшее наше выступление

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче против "Лестера":

“Результат, конечно, очень приятный, но мы все видели игру, и это было не лучшее наше выступление, мы это понимаем. В начале игры мы пропустили после удара от ворот, я не могу вспомнить много голов, которые мы пропустили от удара вратаря, если быть честным на 100 процентов. Нас просто не было в этот момент, мы опаздывали в три раза, и в конце концов Дьюсбери-Холл остался один перед Алиссоном. Итак, 1:0 против контратакующей команды с чёткой идеей — да, это абсолютно противоположно тому, что хочешь иметь.

Вдобавок ко всему мы продолжали играть в значительной степени на руку “Лестеру”. Мы теряли мячи в неподходящий момент, когда были слишком открыты, поэтому долгое время не могли по-настоящему войти в эту игру. Затем у нас были свои моменты, и мы заставили соперника ошибаться: забили незасчитанный гол, а затем произошли два автогола. Думаю, что особенно невероятно был забит второй гол – неудачно он попал в штангу, и ещё больше не повезло “Лестеру”, так как это автогол.

В перерыве при счёте 2:1 мы знали, что должны улучшить игру, и мы это сделали. Мы поднялись выше, были более агрессивны в единоборствах, действовали более сплочённо. Но всё же у них были свои моменты, они провели действительно хорошую игру, надо отдать должное “Лестеру”. Это не совпадение, очевидно, что у них довольно приличный послужной список на выезде, и вы можете понять почему. Но у нас были огромные шансы во втором тайме, когда мы могли закончить игру, но не использовали их. Такова история игры. Когда счёт всего 2:1 против хорошего соперника, необходимо бороться до конца. Это то, что мы сделали, и я доволен этим, но, конечно, мы должны играть лучше”, - сказал Клопп.