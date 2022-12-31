Сухо и сдержанно. Артета снова ответил о потенциальном трансфере Мудрика в Арсенал

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета на предматчевой конференции накануне игры против "Брайтона" кратко ответил на вопрос о текущей ситуации по трансферу Мудрика в состав "канониров":

"Я не могу говорить не о наших игроках", - сказал испанец.

Отметим, что трансферное окно откроется 1 января и продлится месяц. На данный момент между "Арсеналом" и "Шахтером" ведутся переговоры – клубы пытаются сойтись в сумме трансфера. "Горняки" уже отклонили одно предложение "канониров" в 62 млн евро с учетом бонусов.