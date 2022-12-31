Мойес на выход? Видео голов и обзор матча Вест Хэм - Брентфорд 0:2

"Вест Хэм" потерпел уже пятое поражение подряд. На этот раз команда Дэвида Мойеса уступила в родных стенах "Брентфорду". Из-за постоянных неудач "молотобойцы" упали вплотную к зоне вылета и пока имеют преимущество над последним местом лишь в два балла. Такая тенденция заставит боссов клуба пересмотреть свое видение в должности главного тренера. Хотя еще перед игрой с "Брентфордом" сам Мойес был уверен, что останется у руля "Вест Хэма".

Чемпионат Англии, 18-й тур. Лондон, "Лондон Стедиум"

"Вест Хэм" – "Брентфорд" 0:2

Голы: Тоуни 18, Дасилва 43