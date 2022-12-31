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Мойес на выход? Видео голов и обзор матча Вест Хэм - Брентфорд 0:2

Англия
(1 голосов)

"Молотобойцы" все ближе к зоне вылета

Мойес на выход? Видео голов и обзор матча Вест Хэм - Брентфорд 0:2

Фото: whufc.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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"Вест Хэм" потерпел уже пятое поражение подряд. На этот раз команда Дэвида Мойеса уступила в родных стенах "Брентфорду". Из-за постоянных неудач "молотобойцы" упали вплотную к зоне вылета и пока имеют преимущество над последним местом лишь в два балла. Такая тенденция заставит боссов клуба пересмотреть свое видение в должности главного тренера. Хотя еще перед игрой с "Брентфордом" сам Мойес был уверен, что останется у руля "Вест Хэма".

Чемпионат Англии, 18-й тур. Лондон, "Лондон Стедиум"
"Вест Хэм" – "Брентфорд" 0:2
Голы: Тоуни 18, Дасилва 43

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В статье: Брентфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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