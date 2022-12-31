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Де Дзерби: Надеюсь, что мы сможем сохранить Макаллистера в клубе в январе

Англия
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После чемпионства на Мундиале есть спрос на игрока

Де Дзерби: Надеюсь, что мы сможем сохранить Макаллистера в клубе в январе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился мнением на счет своего текущего состава:

“Надеюсь, мы сможем сохранить Моисеса Кайседо и Алекса Макаллистера в клубе в январе, вот чего я хочу.

Я бы хотел сохранить всех наших игроков до конца сезона”, - сказал Де Дзерби.

Напомним, что Алексис Макаллистер провел за сборную Аргентины на чемпионском для "альбиселесте" Мундиале в Катаре шесть матчей, у всех выйдя в стартовом составе. На его счету один гол и один ассист на мировом первенстве.

Отметим, что контракт аргентинского полузащитника с “Брайтоном” рассчитан до лета 2025-го года. Его стоимость оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в 42 млн евро. В то же время Кайседо оценивается в 38 млн евро (соглашение тоже до лета 2025-го). Эти два игрока являются самыми дорогими футболистами "Брайтона".

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В статье: Фелипе Кайседо Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Алексис Макаллистер
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Источник:
Fabrizio Romano

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