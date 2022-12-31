Де Дзерби: Надеюсь, что мы сможем сохранить Макаллистера в клубе в январе

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился мнением на счет своего текущего состава:

“Надеюсь, мы сможем сохранить Моисеса Кайседо и Алекса Макаллистера в клубе в январе, вот чего я хочу. Я бы хотел сохранить всех наших игроков до конца сезона”, - сказал Де Дзерби.

Напомним, что Алексис Макаллистер провел за сборную Аргентины на чемпионском для "альбиселесте" Мундиале в Катаре шесть матчей, у всех выйдя в стартовом составе. На его счету один гол и один ассист на мировом первенстве.

Отметим, что контракт аргентинского полузащитника с “Брайтоном” рассчитан до лета 2025-го года. Его стоимость оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в 42 млн евро. В то же время Кайседо оценивается в 38 млн евро (соглашение тоже до лета 2025-го). Эти два игрока являются самыми дорогими футболистами "Брайтона".