Ван Дейк – о матче против Лестера: Иногда мы выглядели очень плохо

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу "мерсисайдцев" в матче против "Лестера":

“Иногда, думаю, мы выглядели очень плохо, но в такие моменты хорошо забрать три очка. Возможно, это звучит банально, но очень важно побеждать в подобных играх. Мы это сделали, поэтому в сегодняшнем матче есть позитив, и мы должны восстановиться, улучшиться и быть готовыми к "Брентфорду".

Мы пытались войти в игру, но сегодня это было недостаточно хорошо, и мы это знаем. Будем добавлять, но выиграли, и это очень хорошо. Но есть много вещей, которые нам нужно улучшить.

Очевидно, мы неплохо подготовились, у нас была хорошая игра в Бирмингеме на днях, и мы пытались продолжать в том же духе. Иногда сегодня мы, возможно, были слишком быстры, а потом теряли мяч в сложных ситуациях и слишком раскрывались. У соперника много игроков, которые могут использовать свои сильные стороны, но мы взяли три очка, чтобы уверенно идти дальше”, - сказал ван Дейк.