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Ван Дейк – о матче против Лестера: Иногда мы выглядели очень плохо

Англия
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Самокритика от нидерландца

Ван Дейк – о матче против Лестера: Иногда мы выглядели очень плохо

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

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Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу "мерсисайдцев" в матче против "Лестера":

“Иногда, думаю, мы выглядели очень плохо, но в такие моменты хорошо забрать три очка. Возможно, это звучит банально, но очень важно побеждать в подобных играх. Мы это сделали, поэтому в сегодняшнем матче есть позитив, и мы должны восстановиться, улучшиться и быть готовыми к "Брентфорду".

Мы пытались войти в игру, но сегодня это было недостаточно хорошо, и мы это знаем. Будем добавлять, но выиграли, и это очень хорошо. Но есть много вещей, которые нам нужно улучшить.

Очевидно, мы неплохо подготовились, у нас была хорошая игра в Бирмингеме на днях, и мы пытались продолжать в том же духе. Иногда сегодня мы, возможно, были слишком быстры, а потом теряли мяч в сложных ситуациях и слишком раскрывались. У соперника много игроков, которые могут использовать свои сильные стороны, но мы взяли три очка, чтобы уверенно идти дальше”, - сказал ван Дейк.

Отметим, что для Вирджила этот матч стал 23-м в текущем сезоне. За этот отрезок поединков в его активе два гола и один расист и в пассиве две желтые карточки.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет против "Брентфорда" 2 января.

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В статье: Вирджил ван Дейк Лестер Сити
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