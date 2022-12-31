Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невилл: Переход Роналду в Аль-Наср говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим
Экс-тренер понимает решение Криштиану
Футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал переход Криштиану Роналду в "Аль-Наср":
"Я чувствовал, что он захочет остаться – по крайней мере, до конца этого сезона – в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов.
Переход в "Аль-Наср" говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим. И, возможно, для него просто не нашлось клуба в Европе, поэтому он почувствовал, что это вариант на данный момент.
Слушайте, думаю, есть элемент грусти, что мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Думаю, он мог и дальше выступать за "Манчестер Юнайтед", если бы все сложилось по-другому.
Но все должно было закончиться, все должно было завершиться до чемпионата мира. Это неизбежность, она приближалась последние пару недель, и теперь, похоже, Криштиану собирается завершить свою карьеру в Саудовской Аравии", – сказал Невилл.
Популярное сейчас
- Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, - Аль-Наср поздравил Роналду с переходом
- Клуб МЛС предлагал Роналду большую зарплату, но тот отказался ради Аль-Насра
- Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча на 31.12.22
- Настоящая девятка, не ложная. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Нападающий
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Ирина Морозюк демонстрирует впечатляющую форму после рождения второго ребенка. ФОТО