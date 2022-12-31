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Невилл: Переход Роналду в Аль-Наср говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим

Англия
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Экс-тренер понимает решение Криштиану

Невилл: Переход Роналду в Аль-Наср говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим

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Футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал переход Криштиану Роналду в "Аль-Наср":

"Я чувствовал, что он захочет остаться – по крайней мере, до конца этого сезона – в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов.

Переход в "Аль-Наср" говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим. И, возможно, для него просто не нашлось клуба в Европе, поэтому он почувствовал, что это вариант на данный момент.

Слушайте, думаю, есть элемент грусти, что мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Думаю, он мог и дальше выступать за "Манчестер Юнайтед", если бы все сложилось по-другому.

Но все должно было закончиться, все должно было завершиться до чемпионата мира. Это неизбежность, она приближалась последние пару недель, и теперь, похоже, Криштиану собирается завершить свою карьеру в Саудовской Аравии", – сказал Невилл.

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В статье: Криштиану Роналду Гари Невилл Аль-Наср
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Источник:
SkySports

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