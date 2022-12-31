  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Санчо в скором времени начнет индивидуальные тренировки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Санчо в скором времени начнет индивидуальные тренировки

Англия
(1 голосов)

Он вне игры уже больше двух месяцев

Тен Хаг: Санчо в скором времени начнет индивидуальные тренировки

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал текущее состояние вингера команды Джейдона Санчо:

“Джейдон вернулся в Манчестер. Теперь он начнет индивидуальные тренировки.

Его возвращение? Сейчас не время, но хорошо прогрессирует, мы увидим, когда он будет готов вернуться в команду”, - сказал тен Хаг

Отметим, что Санчо последний раз выходил на поле 22 октября в поединке против "Челси". С этого момента он дважды появлялся на скамейке для запасных, а потом даже не попадал в заявку команды.

На счету 22-летнего вингера три гола и один ассист в 14 матчах во всех турнирах этого сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде