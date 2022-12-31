Тен Хаг: Санчо в скором времени начнет индивидуальные тренировки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал текущее состояние вингера команды Джейдона Санчо:

“Джейдон вернулся в Манчестер. Теперь он начнет индивидуальные тренировки. Его возвращение? Сейчас не время, но хорошо прогрессирует, мы увидим, когда он будет готов вернуться в команду”, - сказал тен Хаг

Отметим, что Санчо последний раз выходил на поле 22 октября в поединке против "Челси". С этого момента он дважды появлялся на скамейке для запасных, а потом даже не попадал в заявку команды.

На счету 22-летнего вингера три гола и один ассист в 14 матчах во всех турнирах этого сезона.