Гвардиола: Когда я почувствую, что что-то сломалось, уйду в отставку или не продлю контракт

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не исключил, что покинет английский клуб до истечения контракта:

"В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт. Я не собираюсь оставаться, как Ферги и Арсен.

Контракт – это всего лишь бумага. Я продлил контракт, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо.

Но в конечном итоге все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт", – сказал Пеп.