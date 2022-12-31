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Гвардиола: Когда я почувствую, что что-то сломалось, уйду в отставку или не продлю контракт
Тренер не намерен работать без удовольствия
Фото: mancity.com
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не исключил, что покинет английский клуб до истечения контракта:
"В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт. Я не собираюсь оставаться, как Ферги и Арсен.
Контракт – это всего лишь бумага. Я продлил контракт, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо.
Но в конечном итоге все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт", – сказал Пеп.
Напомним, в прошлом месяце каталонец подписал двухлетний контракт с "Манчестер Сити", который рассчитан до 2025 года.
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