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Гвардиола: Когда я почувствую, что что-то сломалось, уйду в отставку или не продлю контракт

Англия
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Тренер не намерен работать без удовольствия

Гвардиола: Когда я почувствую, что что-то сломалось, уйду в отставку или не продлю контракт

Фото: mancity.com

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не исключил, что покинет английский клуб до истечения контракта:

"В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт. Я не собираюсь оставаться, как Ферги и Арсен.

Контракт – это всего лишь бумага. Я продлил контракт, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо.

Но в конечном итоге все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт", – сказал Пеп.

Напомним, в прошлом месяце каталонец подписал двухлетний контракт с "Манчестер Сити", который рассчитан до 2025 года.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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