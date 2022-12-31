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Каррагер: Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022

Англия
(1 голосов)

Англичанин считает, что переезд Криштиану в Саудовскую Аравию является негативным для футболиста

Каррагер: Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022

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Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о Криштиану Роналду после его перехода в клуб из Саудовской Аравии:

"Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси – два величайших футболиста.

Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти", – сказал Каррагер.

Напомним, португальский футболист подписал соглашение с "Аль-Насром". До этого Криштиану выступал за "Манчестер Юнайтед", который после скандального интервью игрока расторг с ним контракт.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Джейми Каррагер Аль-Наср Пирс Морган
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Источник:
Sky Sports

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