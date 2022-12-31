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Манчестер Юнайтед начал переговоры о переходе голкипера Севильи

Англия
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Замена Де Хеа?

Манчестер Юнайтед начал переговоры о переходе голкипера Севильи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с представителями марокканского голкипера "Севильи" Яссина Буну.

Отмечается, что манкунианцы собирают всю необходимую информацию для потенциального трансфера, однако параллельно также разговаривают с Давидом де Хеа по поводу нового контракта.

Известно, что марокканец не согласится на роль дублера в МЮ, если переход станет реальным. Его цель – играть в основе.

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед Яссин Буну
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Источник:
FootMercato

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