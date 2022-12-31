  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд вышел на 3-е место по голам после выхода на замену в АПЛ за МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд вышел на 3-е место по голам после выхода на замену в АПЛ за МЮ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Маркус принес победу над "Вулвз"

Рашфорд вышел на 3-е место по голам после выхода на замену в АПЛ за МЮ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 18 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" под руководством Эрика тен Хага на выезде минимально обыграл "Вулверхемптон".

Победу "красным дьяволам" над "волками" принес гол Маркуса Рашфорда - английский форвард вышел на замену в самом начале второго тайма и поразил ворота "Вулвз".

Таким образом, Маркус стал третьим футболистом в истории "Ман Юнайтед" по количеству голов после выхода на замену в рамках АПЛ – 12 голов. Больше Рашфорда забили лишь экс-нападающие "МЮ" Хавьер Эрнандес (более известный как Чичарито) - 14 забитых мячей, и Оле-Гуннар Сульшер (17).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде