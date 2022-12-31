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Рашфорд вышел на 3-е место по голам после выхода на замену в АПЛ за МЮ
Маркус принес победу над "Вулвз"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 18 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" под руководством Эрика тен Хага на выезде
Победу "красным дьяволам" над "волками" принес гол Маркуса Рашфорда - английский форвард вышел на замену в самом начале второго тайма и поразил ворота "Вулвз".
Таким образом, Маркус стал третьим футболистом в истории "Ман Юнайтед" по количеству голов после выхода на замену в рамках АПЛ – 12 голов. Больше Рашфорда забили лишь экс-нападающие "МЮ" Хавьер Эрнандес (более известный как Чичарито) - 14 забитых мячей, и Оле-Гуннар Сульшер (17).
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