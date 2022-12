Энцо Фернандес сообщил Бенфике, что намерен уйти зимой. Челси предлагает 130 млн евро за игрока

Аргентинский полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес намерен покинуть клуб в предстоящее трансферное окно. По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, он уже сообщил лиссабонскому клубу о своем решении.

Среди команд, заинтересованных в подписании Энцо – лондонский "Челси". Клубы уже ведут переговоры о трансфере Фернандеса. Как сообщает инсайдер Педро Алмейда, сам игрок согласен на переход в "Челси".

Benfica and Chelsea are in the final stages of the deal for Enzo #Fernandez, in total the player transfer could be closed for more than 130M€. Enzo has already given green light to the agent to closed the deal with the London club. ???????????? #CFC pic.twitter.com/O55ZgrApQ8