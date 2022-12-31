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Зинченко вернулся в основу. Стартовые составы на матч Брайтон – Арсенал

Англия
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В центре нападения снова выйдет Эдди Нкетия

Зинченко вернулся в основу. Стартовые составы на матч Брайтон – Арсенал

Фото: Arsenal

UA-Футбол
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"Брайтон" и лондонский "Арсенал" огласили стартовые составы на предстоящий матч восемнадцатого тура АПЛ. Украинский левый защитник Александр Зинченко сыграет в стартовом составе "канониров" впервые с 12 ноября.

Стартовый состав "Брайтона":

Санчес – Лэмпти, Данк, Колвилл, Эступиан – Гилмур, Гросс – Марш, Лаллана, Митома – Троссард

Стартовый состав "Арсенала":

Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетия, Мартинелли

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В статье: Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко
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