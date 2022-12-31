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Зинченко вернулся в основу. Стартовые составы на матч Брайтон – Арсенал
В центре нападения снова выйдет Эдди Нкетия
Фото: Arsenal
"Брайтон" и лондонский "Арсенал" огласили стартовые составы на предстоящий матч восемнадцатого тура АПЛ. Украинский левый защитник Александр Зинченко сыграет в стартовом составе "канониров" впервые с 12 ноября.
Стартовый состав "Брайтона":
Санчес – Лэмпти, Данк, Колвилл, Эступиан – Гилмур, Гросс – Марш, Лаллана, Митома – Троссард
Стартовый состав "Арсенала":
Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетия, Мартинелли
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