Обладатели Золотой бутсы АПЛ забивали в последних 4-х сезонах не более 23 голов - у Холанда уже 21

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" – 1:1.

Забитым мячом в составе команды Пепа Гвардиолы отличился Эрлинг Голанд – норвежец поразил ворота "ирисок" на 24-й минуте встречи. Этот гол стал для 22-летнего форварда 21-м в этом сезоне АПЛ (Эрлинг провел 15 матчей).

Примечательно, что за последние четыре сезона в английском первенстве "Золотую бутсу" чемпионата забирали игроки, которые максимум забивали 23 мяча за сезон.

▪️ Лучший бомбардир АПЛ 21-22: 23 гола – Сон Хин Мин и Мохамед Салах.

▪️ Лучший бомбардир АПЛ 20-21: 23 гола – Харри Кейн.

▪️ Лучший бомбардир АПЛ 19-20: 23 гола – Джейми Варди.

▪️ Лучший бомбардир АПЛ 18-19: 22 гола – Садио Мане и Мохамед Салах.