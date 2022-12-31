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Обладатели Золотой бутсы АПЛ забивали в последних 4-х сезонах не более 23 голов - у Холанда уже 21
А не прошла и первая половина чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити"
Забитым мячом в составе команды Пепа Гвардиолы отличился Эрлинг Голанд – норвежец поразил ворота "ирисок" на 24-й минуте встречи. Этот гол стал для 22-летнего форварда 21-м в этом сезоне АПЛ (Эрлинг провел 15 матчей).
Примечательно, что за последние четыре сезона в английском первенстве "Золотую бутсу" чемпионата забирали игроки, которые максимум забивали 23 мяча за сезон.
▪️ Лучший бомбардир АПЛ 21-22: 23 гола – Сон Хин Мин и Мохамед Салах.
▪️ Лучший бомбардир АПЛ 20-21: 23 гола – Харри Кейн.
▪️ Лучший бомбардир АПЛ 19-20: 23 гола – Джейми Варди.
▪️ Лучший бомбардир АПЛ 18-19: 22 гола – Садио Мане и Мохамед Салах.
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