Игрок Саутгемптона забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. Больше забивал только Бекхэм

Полузащитник и капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз сегодня забил со штрафного в матче против "Фулхэма". Команда англичанина проиграла со счетом 1:2 в гостях.

James Ward-Prowse has now scored 15 goals from Direct Free Kicks in the Premier League. Only David Becham (18) has scored more.



Dead ball specialist. ???? pic.twitter.com/F9n9sDfCOe — Statman Dave (@StatmanDave) December 31, 2022

Первый гол "Фулхэма" был автоголом Уорд-Проуза на 32-й минуте, на 56-й же Джеймс сравнял счет со штрафного. Лондонская команда победила благодаря голу Пальиньи на 88-й минуте.

Этот гол со штрафного стал для Уорд-Проуза уже 15-м за карьеру в АПЛ. Больше него прямыми штрафными ударами забивал только Дэвид Бекхэм. У него 18 подобных голов.