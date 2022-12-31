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Игрок Саутгемптона забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. Больше забивал только Бекхэм

Англия
(1 голосов)

Джеймс Уорд-Проуз разрывает

Игрок Саутгемптона забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. Больше забивал только Бекхэм

Фото: BBC

UA-Футбол
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Полузащитник и капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз сегодня забил со штрафного в матче против "Фулхэма". Команда англичанина проиграла со счетом 1:2 в гостях.

Первый гол "Фулхэма" был автоголом Уорд-Проуза на 32-й минуте, на 56-й же Джеймс сравнял счет со штрафного. Лондонская команда победила благодаря голу Пальиньи на 88-й минуте.

Этот гол со штрафного стал для Уорд-Проуза уже 15-м за карьеру в АПЛ. Больше него прямыми штрафными ударами забивал только Дэвид Бекхэм. У него 18 подобных голов.

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В статье: Дэвид Бекхэм "Саутгемптон" Джеймс Уорд-Проуз
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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
31.12.2022 в 20:47
там все англичане, дебилы
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