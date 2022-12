Игрок Саутгемптона забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. Больше забивал только Бекхэм

Полузащитник и капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз сегодня забил со штрафного в матче против "Фулхэма". Команда англичанина проиграла со счетом 1:2 в гостях.

James Ward-Prowse has now scored 15 goals from Direct Free Kicks in the Premier League. Only David Becham (18) has scored more.



