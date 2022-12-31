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Игрок Саутгемптона забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. Больше забивал только Бекхэм
Джеймс Уорд-Проуз разрывает
Фото: BBC
Полузащитник и капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз сегодня забил со штрафного в матче против "Фулхэма". Команда англичанина проиграла со счетом 1:2 в гостях.
James Ward-Prowse has now scored 15 goals from Direct Free Kicks in the Premier League. Only David Becham (18) has scored more.— Statman Dave (@StatmanDave) December 31, 2022
Dead ball specialist. ???? pic.twitter.com/F9n9sDfCOe
Первый гол "Фулхэма" был автоголом Уорд-Проуза на 32-й минуте, на 56-й же Джеймс сравнял счет со штрафного. Лондонская команда победила благодаря голу Пальиньи на 88-й минуте.
Этот гол со штрафного стал для Уорд-Проуза уже 15-м за карьеру в АПЛ. Больше него прямыми штрафными ударами забивал только Дэвид Бекхэм. У него 18 подобных голов.
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