Над Эмирейтс +7. Брайтон - Арсенал 2:4

В Великобритании для подарков есть свой специальный праздник: на него "Брайтон" и "Арсенал" также играли 26 декабря. Однако иначе как презентами для "канониров" сегодняшние осечки "Ман Сити" и "Ньюкасла" назвать нельзя. Мало того, что они ослабили их позиции по борьбе за зону Лиги чемпионов, а еще дали "Арсеналу" возможность оторваться в таблице. "Брайтону" еще далеко до лигочемпионских достижений, но помечтать о втором или третьем по статусу еврокубках - вполне. Для этого бы еще добавить в стабильности, потому что победа над "Челси", а также поражение "Астон Вилле" - не убедительный довод для возможного участника международных турниров от Англии. Но это связано в том числе с молодостью коллектива: сегодня у Роберто де Дзерби средний возраст команды составил чуть больше 24 лет.

За первые восемь минут "Арсенал" создал у ворот Санчеса опасности больше, чем за всю остальную часть первого тайма. В дебюте игры ударом отличился даже Зинченко почти в упор (не хватило навыков нападающего, чтобы развернуться и сориентироваться в эпизоде). А его партнер Сака за несколько минут до этого забил: украинец в результативной атаке также принял участие и повернул ее вектор на левый фланг, откуда пошла попытка удара от Мартинелли, рикошет и, собственно, голевой удар.

Постепенно лидер АПЛ стал отпускать рычаги влияния на соперника. "Брайтон" сначала вообще боялся середину поля перейти, но впоследствии набрался смелости и стал искать возможности для обострения. В основном пытались прорвать фланг Зинченко, но несколько неплохих попыток было и у Томиясу противоположным крылом. В теории это могло привести к проблемам, которые сегодня были у "Барсы" и упоминавшегося ранее "Ман Сити", когда те первыми забивали, но затем, пропуская, теряли победы. Впрочем, "канониры" до перерыва нашли еще один свой шанс, даже не действуя на минимальных оборотах: подача с углового, вынес на линию штрафного, Эдегор с подбора кладет ударом от газона в цель.

Чтобы уже ни у кого не возникало вообще никаких вопросов, в дебюте второго тайма "Арсенал" забил третий. "Чайки" снова не доработали на подборе, и теперь выпустили Нкетию.

В целом, вторая половина повторяла первую: активное начало от "канониров", перетекшее в пассивное продолжение и, как следствие, пропущенные мячи. Кроме откровенного доигрывания со стороны "Арсенала", стоит отдать должное и "Брайтону", который даже при счете 0:3 шел вперед, аккумулируя все резервы. Пусть их у де Дзерби было немного (на замену выходили только игроки, которые по возрасту еще подходят для молодежных сборных), однако Фергюсон, появившийся в игре именно со скамейки, стал автором одного из голов: ирландец воспользовался провалом в центре защиты "канониров".

Однако это был последний, шестой, гол в игре. Перед этим отличился один из главных двигателей "чаек" образца сегодняшней встречи Митома. Японец с левого края штрафной между ног защитника положил снаряд в правую "шестерку". Но – как показатель разницы в классе – "Арсенал" в контратаке, где была гениальная скрытая передача от Эдегора, забил четвертый сразу же.

Этот "Брайтон" однозначно достоин внимания. Даже без Макалистера, которого итальянский наставник хочет сохранить несмотря бешеный интерес со стороны топ-клубов. Через год-два, если не будет больших продаж, этот коллектив будет однозначно бороться за еврокубки не в качестве случайного гостя, а серьезного претендента. Что касается "Арсенала", то победа вышла отчасти даже слишком легкой. Но главное - это три очка, которые превращают общее преимущество команды Зинченко над конкурентами уже до семи баллов.

Фалмер. Амекс Стэдиум

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Арсенал" 2:4

Голы: Каору Митома 65, Эван Фергюсон 77 - Букайо Сака 2, Мартин Эдегор 39, Эдвард Нкетиа 47, Габриэл Мартинелли 71

"Брайтон энд Хоув Альбион": Роберт Санчес, Тарик Лемпти , Льюис Данк, Леандро Троссард (Эван Фергюсон 60), Паскаль Гросс, Адам Лаллана (Джереми Сармиенто 60), Солли Марч (Хулио Энсизо 76), Каору Митома, Леви Колуилл, Билли Гилмор, Первис Эступиньян

"Арсенал": Аарон Рэмсдейл, Бен Уайт (Такехиро Томиясу 60), Габриэль до Сантос, Букайо Сака, Мартин Эдегор (Роб Холдинг 87), Вильям Салиба, Томас Парти (Мохамед Эль-Ненни 74), Эдвард Нкетиа, Гранит Джака, Александр Зинченко (Киран Тирни 60), Габриэл Мартинелли

Предупреждения: Билли Гилмор 45, Солли Марч 57, Джереми Сармиенто 81 - Габриэль до Сантос 45+1, Томас Парти 45+2, Букайо Сака 54