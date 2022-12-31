Укрепляя лидерство. Брайтон – Арсенал 2:4. Обзор матча и видео голов

Важный результат для "Арсенала" – и важен его результат. "Канониры" нелегко, но одолели "Брайтон", тем самым воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити", не сумевший победить "Эвертон".

Этот результат обеспечил "канонирам" семь очков преимущества над ближайшим преследователем. За "Арсенал" 60 минут отыграл и украинец Александр Зинченко. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

Фалмер. Амекс Стэдиум

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Арсенал" 2:4

Голы: Каору Митома 65, Эван Фергюсон 77 - Букайо Сака 2, Мартин Эдегор 39, Эдвард Нкетиа 47, Габриэл Мартинелли 71