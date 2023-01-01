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В трех европейских топ-чемпионатах открылось трансферное окно

Англия
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Не все сразу

В трех европейских топ-чемпионатах открылось трансферное окно

skysports

Новина українською

Число 1 января означает не только начало года, но и открытие трансферного окна в европейских футбольных соревнованиях. Совсем скоро могут произойти громкие переходы, а подписание некоторых игроков может быть уже сегодня.

Первыми из топ-5 чемпионатов стали Англия, Германия и Франция.

Завтра, 2 января, к ним присоединятся еще первенства Испании и Италии. Но закрытие окна для всей пятерки будет в один день – 31 января.

В то же время, в Украине, согласно данным ресурса Transfermarkt, это окно будет открыто в период с 30 января по 1 марта.

Напомним, что пока самым крупным трансфером январского окна стал переход Коди Гакпо из ПСВ в "Ливерпуль" за 42 миллиона евро без бонусов. С сегодняшнего дня он теперь является полноценным игроком "мерсисайдцев".

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В статье: трансферное окно Коди Гакпо
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