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Лэмпард: Эта ничья на поле Манчестер Сити – что-то особенное

Англия
(2 голосов)

Впервые за 11 поединков против "горожан" "ириски" не проиграли

Лэмпард: Эта ничья на поле Манчестер Сити – что-то особенное

Фото: twitter.com/Everton

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Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против "горожан":

“Когда вы играете с “Манчестер Сити”, то уже знаете, чего ждать. Мы постарались лишить их пространства, которое они так любят. Считаю, у нас это отлично получилось, у нас было много красивых моментов в защите. Эта ничья на поле "Сити" – нечто особенное. Чуть-чуть удачи никогда не будет лишним здесь, в Манчестере”, - сказал Лэмпард.

Кстати, напомним, что Фрэнки провел один сезон в составе “Манчестер Сити” в качестве игрока. На его счету восемь голов и четыре ассиста в 38 матчах за "горожан".

"Ириски" благодаря этой ничьей из "Сити" прервал серию из 10 поражений в личных встречах подряд.

Отметим, что “Эвертон” набрал один зачетный балл и оторвался от “Вест Хэма” и теперь единолично занимает 16 место в АПЛ. До зоны вылета остается два очка.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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Источник:
BBC

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