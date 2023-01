Арсенал стал четвертой командой в истории АПЛ, которая набрала 43 очка за первые 16 туров

Лондонский "Арсенал" благодаря вчерашней победе над "Брайтоном" набрал 43 очка в 16 стартовых матчах английского первенства.

Канониры стали пятой командой Высшего дивизиона чемпионата Англии и в частности четвертой командой эры АПЛ (с 1992-го года), кому удалось это достижение в триочковую эру. Об этом сообщает OptaJoe.

5 - Arsenal are just the fifth side in English top-flight history to pick up as many as 43 points from the first 16 games in a season (3 pts for a win) after Tottenham (1960-61), Chelsea (2005-06), Man City (2017-18) and Liverpool (2019-20). Pacesetters. pic.twitter.com/y1GYJRQ7IJ