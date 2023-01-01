Арсенал стал четвертой командой в истории АПЛ, которая набрала 43 очка за первые 16 туров

Лондонский "Арсенал" благодаря вчерашней победе над "Брайтоном" набрал 43 очка в 16 стартовых матчах английского первенства.

Канониры стали пятой командой Высшего дивизиона чемпионата Англии и в частности четвертой командой эры АПЛ (с 1992-го года), кому удалось это достижение в триочковую эру. Об этом сообщает OptaJoe.

5 - Arsenal are just the fifth side in English top-flight history to pick up as many as 43 points from the first 16 games in a season (3 pts for a win) after Tottenham (1960-61), Chelsea (2005-06), Man City (2017-18) and Liverpool (2019-20). Pacesetters. pic.twitter.com/y1GYJRQ7IJ — OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2022

Ранее минимум 43 зачетных пункта за первые 16 поединков заработали: "Тоттенхэм" (1960-61), "Челси" (2005-06), "Манчестер Сити" (2017-18) и “Ливерпуль” (2019-20). Во всех случаях эти команды в итоге становились чемпионами.

Отметим, что за 16 сыгранных туров в активе "Арсенала" 14 побед и один ничейный результат. Также в пассиве есть и единственное поражение – от "Манчестер Юнайтед" в шестом туре. Сейчас "канониры" опережают второй "Манчестер Сити" на семь зачетных пунктов.

Следующий матч "канониры" проведут 3 января против "Ньюкасла", который на данный момент располагается на третьей позиции АПЛ.