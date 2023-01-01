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Я не говорю о прошлом, - Тен Хаг отказался комментировать переход Роналду в Аль-Наср

Англия
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Тренер не хочет вспоминать о Криштиану

Я не говорю о прошлом, - Тен Хаг отказался комментировать переход Роналду в Аль-Наср

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг после победы в матче с "Вулверхэмптоном" (0:1) отказался комментировать переход португальского нападающего Криштиану Роналду в "Аль-Наср".

"Я не говорю о прошлом, давайте поговорим о будущем. Сегодня мы сделали хороший шаг. Впервые в сезоне мы попали в топ-4, но это ничего не значит, потому что впереди долгий путь. Мы должны двигаться от игры к игре, попасть в положение, когда сможем что-то выиграть", - сказал коуч.

Напомним, ранее Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" на 2,5 года. Его зарплата составит около 200 млн евро в год.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Goal.com

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