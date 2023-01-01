Я не говорю о прошлом, - Тен Хаг отказался комментировать переход Роналду в Аль-Наср

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг после победы в матче с "Вулверхэмптоном" (0:1) отказался комментировать переход португальского нападающего Криштиану Роналду в "Аль-Наср".

"Я не говорю о прошлом, давайте поговорим о будущем. Сегодня мы сделали хороший шаг. Впервые в сезоне мы попали в топ-4, но это ничего не значит, потому что впереди долгий путь. Мы должны двигаться от игры к игре, попасть в положение, когда сможем что-то выиграть", - сказал коуч.

Напомним, ранее Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" на 2,5 года. Его зарплата составит около 200 млн евро в год.